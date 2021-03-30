В Ростехе рассказали, сколько самолетов Ил-112В планируется выпускать в год

Воронежский авиационный завод сможет выпускать до 12 новейших военно-транспортных самолетов Ил-112В в год.

Воронежский авиационный завод сможет выпускать до 12 новейших военно-транспортных самолетов Ил-112В в год.

Об этом во вторник сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Следует напомнить, что 30 марта текущего года Ил-112В совершил свой второй по счету полет с аэродрома Воронежского авиационного завода.

"Параллельно идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия", – цитируют слова Яркового в пресс-службе ОАК.

Ил-112В — это первый военно-транспортный самолет, разработанный и собранный в России с нуля в постсоветский период.