Замглавы районной администрации в Татарстане задержан по делу о мошенничестве

Полиция задержала 25-летнего заместителя руководителя исполкома Пестречинского района Татарстана. Обвинение не связано с его деятельностью как чиновника.

Полиция задержала 25-летнего заместителя руководителя исполкома Пестречинского района Татарстана. Обвинение не связано с его деятельностью как чиновника.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о задержании чиновника из Пестречинского райисполкома, но только на 72 часа. За это время Следком должен предоставить убедительные доказательства вины подозреваемого в инкриминируемом ему преступлении.

По данным следствия, будучи предпринимателем, мужчина в 2017 году подал фиктивные документы в местное управление сельского хозяйства. Он утверждал, что якобы использовал грант, который ему выделили в рамках программы поддержки начинающих фермеров. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей. Правоохранители считают, что бизнесмен присвоил эти деньги себе.