Власти Австрии заявили о намерениях закупить крупную партию вакцины "Спутник V"

Австрия ведет переговоры с Россией о закупке крупной партии вакцины от коронавирусной инфекции.

Австрия ведет переговоры с Россией о закупке крупной партии вакцины от коронавирусной инфекции.

Речь идет о закупке одного миллиона доз вакцины "Спутник V", которая должна произойти уже в апреле. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он подчеркнул, что в ситуации с пандемией коронавируса у стран не должно быть никаких геополитических шор.

"Мы находимся в диалоге с российской стороной, за что я благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", — цитирует его слова издание ОЕ24.

Не так давно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прививка Владимира Путина от коронавируса должна стать примером для россиян в вопросе вакцинации от COVID-19. Некоторые россияне не торопятся делать прививку, так как относятся к такой процедуре с подозрением, отметил Песков. В связи с этим необходимо активнее вести разъяснительную кампанию, объясняя гражданам все особенности вакцинации