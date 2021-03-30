Губернатор Челябинской области назначил нового замминистра здравоохранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового замминистра здравоохранения региона. Документ опубликован на портале правовой информации.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового замминистра здравоохранения региона. Документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении сказано, что на соответствующую должность назначена Татьяна Колчинская, которая ранее занимала этот пост в качестве исполняющего обязанности. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Стоит отметить, что Колчинская пришла работать в министерство в январе 2021 года. Ранее она была заместителем главного врача ГКБ №1 Челябинска.

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