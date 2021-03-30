Коротченко объяснил, почему Германия установила на подлодки навигацию из РФ

Немецкие СМИ обнаружили на подлодках ВМС ФРГ U-35 и U-36 навигационные устройства, разработанные российской компанией «Транзас».

Газета Bild am Sonntag сообщила, что подлодки ВМС ФРГ оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией «Транзас». Информацию об этом подтвердило и Федеральное министерство обороны Германии, которое в настоящее время проверяет их безопасность.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко полагает, что это единичный случай для Германии. В комментарии «Политике Сегодня» он отметил, что Запад не поддерживает внедрение российских разработок в свою военную технику.

«Я думаю, это частный случай. Он стал возможным, благодаря высокой эффективности российских навигационных систем. Очевидно, что были взяты российские решения, но стандарты и санкции НАТО не предполагают активного внедрения российских технологических конструкторских решений на технике европейских стран НАТО», — объяснил Коротченко.

В оборонном ведомстве ФРГ добавили, что речь идет о «стандартных» устройствах российского производства. Последние, к слову, известны Берлину еще с середины нулевых годов. В 2005 году немецкие конструкторы оснастили около сотни кораблей навигационными системами «Транзаса».

Сегодня такие «навигаторы», в частности, система Navi-Sailor 4000, присутствуют на современных подлодках U-35 и U-36. И как бы в Германии ни пытались доказать их «стандартность», эти «запчасти» остаются непредсказуемыми для Запада. Ведь шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту НАТО.

Именно это и вызывает беспокойство в немецком военном обществе. В частности, морской офицер в беседе с Bild выразил озабоченность тем, что данные могут быть перехвачены иностранными разведками.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря минобороны Германии, «правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств», находящихся в ведении оборонного ведомства.

На вопрос о том, как к такой новости отнесется Альянс, Коротченко подчеркнул, что это не должно беспокоить Россию.

«Как бы они не отреагировали, нас это в меньшей степени интересует. Это проблемы Германии. Это лишь подтверждает высокий статус российских разработок в области морской навигации», — подытожил военный эксперт.

Компания «Транзас», представленная как в гражданской, так и в военной отрасли, основана в 1990 году в Санкт-Петербурге. В 2018 году ее выкупило финское предприятие Wartisla. Тем не менее, подразделение, занимающееся военной сферой, осталось у РФ.