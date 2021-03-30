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13:34   30 Марта 2021
Весь мир

Коротченко объяснил, почему Германия установила на подлодки навигацию из РФ

Коротченко объяснил, почему Германия установила на подлодки навигацию из РФ

Газета Bild am Sonntag сообщила, что подлодки ВМС ФРГ оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией «Транзас». Информацию об этом подтвердило и Федеральное министерство обороны Германии, которое в настоящее время проверяет их безопасность.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко полагает, что это единичный случай для Германии. В комментарии «Политике Сегодня» он отметил, что Запад не поддерживает внедрение российских разработок в свою военную технику.

Коротченко объяснил, почему ВМС ФРГ установили на свои подлодки навигацию из РФ

«Я думаю, это частный случай. Он стал возможным, благодаря высокой эффективности российских навигационных систем. Очевидно, что были взяты российские решения, но стандарты и санкции НАТО не предполагают активного внедрения российских технологических конструкторских решений на технике европейских стран НАТО», — объяснил Коротченко.

В оборонном ведомстве ФРГ добавили, что речь идет о «стандартных» устройствах российского производства. Последние, к слову, известны Берлину еще с середины нулевых годов. В 2005 году немецкие конструкторы оснастили около сотни кораблей навигационными системами «Транзаса».

Коротченко объяснил, почему ВМС ФРГ установили на свои подлодки навигацию из РФ

Сегодня такие «навигаторы», в частности, система Navi-Sailor 4000, присутствуют на современных подлодках U-35 и U-36. И как бы в Германии ни пытались доказать их «стандартность», эти «запчасти» остаются непредсказуемыми для Запада. Ведь шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту НАТО.

Именно это и вызывает беспокойство в немецком военном обществе. В частности, морской офицер в беседе с Bild выразил озабоченность тем, что данные могут быть перехвачены иностранными разведками.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря минобороны Германии, «правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств», находящихся в ведении оборонного ведомства.

Коротченко объяснил, почему ВМС ФРГ установили на свои подлодки навигацию из РФ

На вопрос о том, как к такой новости отнесется Альянс, Коротченко подчеркнул, что это не должно беспокоить Россию.

«Как бы они не отреагировали, нас это в меньшей степени интересует. Это проблемы Германии. Это лишь подтверждает высокий статус российских разработок в области морской навигации», — подытожил военный эксперт.

Компания «Транзас», представленная как в гражданской, так и в военной отрасли, основана в 1990 году в Санкт-Петербурге. В 2018 году ее выкупило финское предприятие Wartisla. Тем не менее, подразделение, занимающееся военной сферой, осталось у РФ. 

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#нато #германия #подлодка #навигационная система #коротченко

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