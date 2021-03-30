12:37 30 Марта 2021Политика
Совфед РФ поддержал закон о праве президента вновь баллотироваться на пост
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о праве президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о праве президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.
Согласно новым положениям, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.
Таким образом, Владимир Путин получает право баллотироваться на должность президента РФ еще два срока.