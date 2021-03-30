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12:37   30 Марта 2021
Политика

Совфед РФ поддержал закон о праве президента вновь баллотироваться на пост

Совфед РФ поддержал закон о праве президента вновь баллотироваться на пост

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о праве президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

Согласно новым положениям, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

Таким образом, Владимир Путин получает право баллотироваться на должность президента РФ еще два срока.

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#россия #путин #совфед

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