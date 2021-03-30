Смольный начнет штрафовать водителей Петербурга за неправильную парковку

Правительство Петербурга взяло на себя полномочия по выписыванию штрафов водителям города за неправильную парковку.

Правительство Петербурга взяло на себя полномочия по выписыванию штрафов водителям города за неправильную парковку.

Смольный полностью берет на себя полномочия по администрированию таких дел. Правительство Северной столицы займется и составлением протоколов, и получением штрафов. Соответствующее соглашение подписано между Министерством внутренних дел России и Смольным.

«Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ, связанных с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств», — отметили в пресс-службе городского правительства.

Ответственным за штрафование водителей назначен комитет по транспорту. Согласно предварительным данным, документ вступит в силу 29 июня 2021 года.

В России с 1 апреля будущие автомобилисты будут сдавать экзамен на права по новым правилам. С этого года отменили этап "площадка" и снизили число "фатальных ошибок", сообщает сайт 360tv.ru.