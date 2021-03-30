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12:32   30 Марта 2021
Общество

Смольный начнет штрафовать водителей Петербурга за неправильную парковку

Смольный начнет штрафовать водителей Петербурга за неправильную парковку

Правительство Петербурга взяло на себя полномочия по выписыванию штрафов водителям города за неправильную парковку.

Смольный полностью берет на себя полномочия по администрированию таких дел. Правительство Северной столицы займется и составлением протоколов, и получением штрафов. Соответствующее соглашение подписано между Министерством внутренних дел России и Смольным.

«Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ, связанных с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств», — отметили в пресс-службе городского правительства.

Ответственным за штрафование водителей назначен комитет по транспорту. Согласно предварительным данным, документ вступит в силу 29 июня 2021 года.

В России с 1 апреля будущие автомобилисты будут сдавать экзамен на права по новым правилам. С этого года отменили этап "площадка" и снизили число "фатальных ошибок", сообщает сайт 360tv.ru.

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