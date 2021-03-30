Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская добилась прибавки к пенсии. Она выиграла суд у Пенсионного фонда России.

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская добилась прибавки к пенсии. Она выиграла суд у Пенсионного фонда России.

Заслуженная артистка России инициировала судебное разбирательство из-за маленьких пенсионных начислений. Она заявила, что ПФР не посчитал ей семь месяцев работы в Краснодарской филармонии. Там 68-летняя исполнительница трудилась почти сорок лет назад — с августа 1982-го по апрель 1983 года.

Суд принял сторону Понаровской и обязал Пенсионный фонд выплатить певице 240 тысяч рублей. Ирина вышла на пенсию в возрасте 55 лет. Положенная ей судом компенсация составляет сумму, которую артистка не получила за последние 12 лет. ПФР ежемесячно "обделял" исполнительницу в среднем на 1,6 тысячи рублей, передает kp.ru.