Сильный президент: Лукашенко объяснил принцип будущего распределения власти в Белоруссии

После конституционных изменений президент Белоруссии сохранит за собой основные полномочия.

Президент Белоруссии после конституционных изменений сохранит за собой основные полномочия. Об этом заявил лидер страны Александр Лукашенко во вторник, 30 марта. По его словам, «размывать» полномочия главы государства не стоит.

«Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

Глава государства поручал изучить возможности перераспределения полномочий между ветвями власти. Правительство, депутаты и местные власти подготовили соответствующие предложения.

«В течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо — и ниже», — сказал Лукашенко.

Вопрос должен быть завершен до внесения проекта новой конституции на референдум.

«Эволюционный процесс»

Лукашенко обратил внимание, что полномочия перераспределяют не так часто, поэтому нужно взвесить все за и против. Во главе всего этого должны стоять такие приоритеты, как комфорт и благосостояние населения.

«Мое первое предложение – не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем», — сказал он.

Президент подчеркнул, что зачастую изменения носят «необратимый характер», поэтому важно особенно тщательно подходить к их внедрению.

«Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность – ключевой аспект во всей этой нашей работе», – подчеркнул он.

Все документы, которые будут приниматься по передаче полномочий, обязаны содержать ответ на вопрос: как кто будет нести ответственность за принятые решение, чтобы не было двоякого трактования.

«Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем», — уверен Лукашенко.

Конституционная реформа

Разговоры о необходимости конституционной реформы возникли после президентских выборов в республике в августе 2020 года. Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская — у нее 10,12%. После выборов несогласные вышли на улицы, начались столкновения с правоохранителями.

Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, Основной закон страны в новой редакции будет принят «без ломки и катастроф», обещал белорусский лидер.

16 марта был подписан указ о создании конституционной комиссии, которая займется подготовкой поправок. В ее состав вошли 36 человек.

Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.