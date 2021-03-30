Общественники «разнесли» идею онлайн-голосования по названиям улиц и городов

Общественная палата сравнила онлайн-голосования россиян с «выпусканием джинна» и предложила запретить вносить на карту имена известных людей.

Росреестр предложил выделить более 100 миллионов рублей на создание в интернете единого каталога географических названий. Инициатива позволит россиянам в режиме онлайн самим выбирать новые имена городам, улицам, горам, рекам и болотам.

Законопроект обсудили на заседании Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры. Большинство спикеров идею раскритиковали, сообщает издание «Коммерсантъ».

В документе члены ОП нашли множество изъянов. Так, политиков смутил тот факт, что в сферу регулирования документа не входят объекты культурного наследия.

«Значит ли это, что если здание завтра будет признано объектом культурного наследия, оно перестанет быть географическим объектом?» — задались вопросом в Русском географическом сообществе.

Споры вызвал также пункт закона, касающийся имен, которыми можно называть объекты. Представители ОП сочли, что в нем недостаточно конкретики. А председатель топонимической комиссии Рязани Николай Булычев предложил и вовсе запретить вносить на карты известные фамилии.

«А то были города Брежнев и Андропов. Пришлось переименовывать», — отметил рязанский эксперт.

Представитель Российского географического общества Владимир Калуцков в ответ на такое предложение выдвинул еще одно — закрепить на законодательном уровне список объектов, которые нельзя переименовывать.

Коллеги Калуцкова выразили сомнения в эффективности идеи, поскольку у Москвы уже есть печальный аналогичный опыт. Там действует ценз, который запрещает присваивание объектам имен умерших в течение 10 лет со дня смерти. Однако закон этот «без конца нарушается» указами президента или мэра столицы.

Это, к слову, не единственный опыт Москвы, который стал причиной беспокойства членов Общественной палаты при рассмотрении законопроекта Росреестра. Сомнения также вызвала норма, которая позволяет жителям страны самим выбирать названия объектов.

«Мы такого джинна выпускаем. Пример Москвы это подтверждает: на "Активном гражданине" утверждаются названия станций метро, совершенно выпадающие из исторической структуры города», — заявила член столичной межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Татьяна Соколова.

Известно, что поправки к закону будут вноситься до начала осени, а в 2022 году документ планируют направить на рассмотрение в Госдуму.