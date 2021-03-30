Делягин объяснил, кто стоит за новым падением рубля

Российская валюта укреплялась в последнее время к доллару и евро, благодаря тому, что дорожала нефть, стоимость которой на пиках превышала 70 долларов за баррель.

Нынешняя динамика курса рубля не стала началом его обвала, это прекращение его укрепления. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал экономист Михаил Делягин, объясняя зрителям, с чем связано ослабление российской валюты во второй половине марта, и кто несет за это ответственность.

По словам эксперта, цена, по которой сейчас на мировых рынках торгуется нефть – порядка 63 долларов за баррель – в 1,5 раза превышает ту цену на углеводороды, которая прописана в бюджете России на 2021 год. При этом нехватка наличных денег, находящихся на руках у населения, не позволяет россиянам приобретать евро и доллары в желаемом количестве. Благодаря этому стечению обстоятельств, считает Делягин, рубль и держался на довольно высоких позициях достаточно долгое время.

А снижение рубля началось после того, как стало известно об увольнении главы Центробанка Турции Мурата Уйсала. Спровоцированное этим событием падение турецкой лиры повлекло за собой выход международных спекулянтов из активов развивающихся стран, к которым относится и Россия. Например, глобальные спекулянты поспешили распродать российские ОФЗ (Облигации федерального займа), что ускорило ослабление рубля.

«С точки зрения глобальных финансовых спекулянтов Турция и Россия находятся в одной категории. Поэтому, согласно их логике, если Турция завалилась, то завалится и Россия. Значит, надо быстро выводить деньги из рубля – они привыкли много зарабатывать на рублевых облигациях. И соответственно, это дело автоматически заваливает рубль при невмешательстве Банка России», — объяснил Делягин, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Напомним, ранее эксперты-экономисты высказали мнение, что на ослабление рубля влияет еще и тот фактор, что иностранные инвесторы ждут новых антироссийских санкций со стороны западных стран. В том случае, если Вашингтон не будет спешить с введением новых экономических ограничений, или очередные американские санкции против Москвы будут недостаточно жесткими, инвесторы вновь заинтересуются рублевыми активами и рубль начнет укрепляться. Это может произойти уже в начале апреля, считают эксперты.