Информационный портал Life стал новым партнером Медиагруппы "Патриот"

Один из крупнейших новостных порталов в РФ Life стал новым партнером Медиагруппы "Патриот".

Один из крупнейших новостных порталов в РФ Life стал новым партнером Медиагруппы "Патриот".

В условиях пандемии коронавирусной инфекции совместная работа российских СМИ стала особенно важной. Только при помощи такой работы журналистам удастся защитить интересы и информационный суверенитет РФ. Такое мнение выразил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

«Мы надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество с информационным порталом Life, что позволит нам охватить еще более широкую аудиторию», — добавил он.

Информационное сотрудничество будет заключаться в обмене идеями и актуальной правдивой информацией, а также взаимном цитировании материалов изданий. По словам главного редактора Life Андрея Бурцева, их портал намерен осваивать новые жанры журналистики и развиваться во всех творческих направлениях.