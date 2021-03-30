Медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" появилась в России

Глава российского государства Владимир Путин учредил медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Ее изготовят из латуни.

Глава российского государства Владимир Путин учредил медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Ее изготовят из латуни.

О том, как именно будет выглядеть медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода", говорится в публикации на официальном портале правовой информации. На ее лицевой стороне появится фрагмент стены Нижегородского кремля, а также собор во имя святого благоверного князя Александра Невского и Михайло-Архангельский. Герб Нижнего Новгорода с лавровой и дубовой ветвями украсит реверс.

Медалью наградят нижегородцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также обладателей орденов и медалей СССР за доблестный труд. На почетную награду могут рассчитывать труженики тыла и граждане, внесшие весомый вклад в развитие города, говорится на сайте 360tv.ru.