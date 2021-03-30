Регина Тодоренко нарвалась на критику поклонников "Маски" из-за скандала с Кравец

Фанаты "Маски" пишут оскорбительные комментарии в Instagram телеведущей Регины Тодоренко после скандала с Мариной Кравец.

Фанаты "Маски" пишут оскорбительные комментарии в Instagram телеведущей Регины Тодоренко после скандала с Мариной Кравец.

В минувшее воскресенье шоу "Маска" покинула резидент Comedy Club Марина Кравец, которая пела в костюме Солнца. Зрители были разочарованы решением судей. Больше всего их разозлило поведение Регины Тодоренко. Она подбросила монетку, чтобы принять решение о том, кто из участников покинет программу. По мнению зрителей, телеведущая поступила несправедливо.

У зрителей давно были претензии к Регине Тодоренко. Многие называли ее поведение в "Маске" неподобающим. А подбрасывание монетки при принятии решения стало последней каплей для любителей шоу и вызвало шквал негодования.

"Регина, вы извините меня, но вы бы были поскромнее в шоу "Маска", да и стилиста вам бы поменять — дешево выглядите"; "Разве честно убирать участника монетой? Вы считаете, что это справедливо?"; "А комменты про шоу "Маска" все трут? Как вчера слили бездумно Солнце. Стыдно же наверное самим должно быть!" — написали пользователи Сети на страничке Регины Тодоренко в Instagram.

Раздосадованные зрители "Маски" яростно критикуют звезду "Орла и решки". Зрители требуют, чтобы ее отстранили от членства в жюри проекта.