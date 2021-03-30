Главком ВСУ рассказал о вероятности войны Украины и России

Украина в ближайшее время не будет воевать с Россией, однако такая возможность не исключается, заявил главнокомандующий украинских ВС Руслан Хомчак.

Украина в ближайшее время не будет воевать с Россией, однако такая возможность не исключается, заявил главнокомандующий украинских ВС Руслан Хомчак.

Киев не видит подготовку к боевым действиям со стороны Москвы, заявил Хомчак. Он уверен, что возможность вооруженного столкновения в ближайшее время является маловероятной. Но угроза боевых действий между двумя странами сохраняется, указал главнокомандующий в интервью украинскому СМИ.

Хомчак добавил, что на линии соприкосновения в Донбассе периодически фиксируются нарушения режима прекращения огня. После подписания договоренностей о режиме тишины фиксировалось до 50 нарушений за один месяц. Такое количество обстрелов было отмечено в августе и сентябре. Главнокомандующий ВСУ считает, что военнослужащие украинской армии придерживаются подписанных 27 июля 2020 года соглашений о прекращении огня.

Дополнительные меры по обеспечению перемирия включают запрет на нанесение ударов, совершение диверсионных действий, размещение боевой техники и складов боеприпасов в жилой застройке. Предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушения пунктов договора. Однако представители ЛДНР регулярно сообщают о нарушениях со стороны ВСУ, обстрелах приграничной территории.