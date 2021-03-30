«Чистая биология»: Сатановский сравнил Канаду и Австралию со стаей гусей

Сатановский объяснил, что решение Австралии и Канады ввести новые санкции против России — ритуал солидарности с «вожаком стаи», который выполнили зависимые от США государства.

Решение Австралии и Канады ввести новые санкции против России — ритуал солидарности с «вожаком стаи», который выполнили зависимые от США государства. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Накануне Канберра и Оттава включили в черный список нескольких россиян и четыре компании, связанные, в частности, со строительством Крымского моста. Санкции включают финансовые ограничения и запрет на въезд. В МИД Австралии подчеркнули, что решение было принято в координации с Канадой, которая ранее также объявила о введении ограничений.

«В общем, государства, политика которых по определению зависит от Госдепартамента США выполнили ритуал солидарности с вожаком стаи. Ну — это как у гусей. Га! Говорит доминирующий гусь. Га-га-га! Отвечает ему стая, и снова траву щиплет. И так может долго продолжаться, пока не подстрелят у них кого-нибудь. После чего гуси снимутся, на другой луг перелетят и опять за своё. Называется: инстинкт», — иронично сравнил политолог.

Сатановский, продолжая развивать метафору биологического объяснения происходящего, заявил, что поведение США и их союзников нужно рассматривать «не столько в эмоционально-медийном, сколько в спокойном академическом на него реагировании», потому что «это уже чистая биология».

«Люди тоже существа биологические, а политики и дипломаты вдвойне. Так что, сколько там в головах разума, а сколько чисто животного начала… Мы же не обижаемся на плохо воспитанную собаку, которая в период гона пытается завести интимную связь с нашей ногой? Говорим ей "фу", стряхиваем, можем дать <..> веником или, если кобель особо туп и никак не отстает, пинка... Всегда помогало», — добавил он.

По мнению политолога, с Австралией, Канадой и «всеми прочими страдальцами на тему Крыма» нужно вести себя так же:

«Сарказм, чисто британский юмор — с бесстрастным выражением лица, и железобетонное спокойствие приветствуются. Напомнить им в очередной раз все, что у них там было, насчет аборигенов, которых они столько перебили. <...> Можно ввести за это санкции против тех ведомств и структур, которые так волнует Крымский мост, что они аж кушать не могут», — заключил Сатановский.

Глава комитета парламента по туризму, курортам и спорту Крыма Алексей Черняк уже поблагодарил Австралию и Канаду за санкции, поскольку они являются бесплатной рекламой местных достопримечательностей.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад придерживаться такой позиции. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».