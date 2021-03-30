Финансирование строительства жилья на Чукотке увеличили в 2021 году

Власти Чукотского автономного округа в текущем году значительно увеличили финансирование строительства жилья.

Власти Чукотского автономного округа в текущем году значительно увеличили финансирование строительства жилья.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре департамента промышленной политики региона Алексей Медведев. На строительство жилья в 2021 году будет выделено в 2,5 раза больше средств, чем год назад.

"Это позволит в ускоренном режиме до конца 2023 года завершить расселение аварийного жилфонда", — рассказал собеседник ТАСС.

В текущем году планируется ввод 6,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Планы распространяются и на арктические районы Чукотского АО. По данным за 2020 год, в регионе было введено 1,7 тысячи "квадратов" жилья за счет строительства, объяснил Медведев. Повысить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке ранее потребовал президент РФ Владимир Путин.