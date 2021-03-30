В порту Сахалина построят многофункциональный грузовой комплекс

Правительство РФ утвердило концессионное соглашение о строительстве проекта в порту Поронайск. Согласно расчетам, общая стоимость комплекса превысит 35,9 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине. На восточном побережье Сахалина построят современный грузовой комплекс с угольным, нефтяным и газовым терминалами. Концессионное соглашение о создании проекта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«‎Объект, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тыс. тонн, разместят на границе Макаровского и Поронайского районов. Общий объем инвестиций превысит 35,9 млрд рублей. При этом из бюджета на обустройство инфраструктуры будет выделено 3,96 млрд рублей», — уточняется в документе.

Мощность угольного терминала по плану проекта составит до 5 млн тонн в год, нефтеналивного — до 5,5 млн тонн, терминала газового конденсата — до 2,8 млн тонн. Кроме того, на территории будет построена база снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс.

Концессионный договор с инвестором заключен на 49 лет. Ввод комплекса в эксплуатацию должен начаться не позднее чем через шесть с половиной лет после подписания договора.

Строительство грузового комплекса поможет диверсифицировать экономику Сахалина, увеличить количество рабочих мест, улучшить логистику области.