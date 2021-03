Джен Псаки подготовит «всеобъемлющий» доклад о здоровье 78-летнего Байдена

Но конкретных сроков отчета пресс-секретарь Белого дома не назвала.

Белый дом пообещал предоставить «всеобъемлющий» доклад о состоянии здоровья 78-летнего президента США Джо Байдена. Об этом заявила его пресс-секретарь Джен Псаки, передает газета New York Post.

Комментируя сроки обнародования отчета, Псаки дала пространный ответ — «в ближайшем будущем».

Впрочем, Белый дом поспешил заверить, что новоиспеченный американский лидер не страдает какими-либо серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее Псаки точно так же «отчиталась» о здоровье Байдена, когда президент США два раза оступился и, в конце концов, упал, поднимаясь по трапу самолета. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что 78-летний американский лидер пребывает в добром здравии, у него все хорошо.

Тем не менее, Псаки обратила внимание, что подниматься по трапу — не так-то просто, как кажется. А ее заместитель Карин Жан-Пьер, видимо, слегка переняв риторику своего начальника, обозначила истинную причину инцидента: «На улице [было] очень ветрено».

AIR FORCE ONE: White House Press Secretary Jen Psaki is asked about President Biden's falls climbing up the stairs to Air Force One on Friday: "He's 100% fine." pic.twitter.com/4ad9EBJQYn