11:40 30 Марта 2021Политика
Санкции Австралии и Канады стали бесплатной рекламой Крыма
Канберра и Оттава сделали бесплатную рекламу Крымскому полуострову, заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Канберра и Оттава сделали бесплатную рекламу Крымскому полуострову, заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
По словам парламентария, в Крыму благодарны Австралии и Канаде за расширение санкций, так как это стало рекламой местных достопримечательностей.
"Иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — подчеркнул Черняк.
Он уточнил, что в этом случае ограничения работают по принципу бумеранга. Черняк напомнил, что до пандемии Крым посетили гости из 150 стран, которые узнали о полуострове именно из-за санкций.