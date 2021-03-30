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11:40   30 Марта 2021
Политика

Санкции Австралии и Канады стали бесплатной рекламой Крыма

Санкции Австралии и Канады стали бесплатной рекламой Крыма

Канберра и Оттава сделали бесплатную рекламу Крымскому полуострову, заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По словам парламентария, в Крыму благодарны Австралии и Канаде за расширение санкций, так как это стало рекламой местных достопримечательностей.

"Иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — подчеркнул Черняк.

Он уточнил, что в этом случае ограничения работают по принципу бумеранга. Черняк напомнил, что до пандемии Крым посетили гости из 150 стран, которые узнали о полуострове именно из-за санкций.

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