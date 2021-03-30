11:44 30 Марта 2021Россия
Скончался исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский
Краеведу было 85 лет.
Известный петербургский краевед, писатель Наум Синдаловский умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник», в которой регулярно выходили авторские колонки писателя.
Наум Синдаловский посвятил жизнь изучению истории и фольклора города на Неве. Он написал более 30 книг, а также два поэтических сборника. В качестве автора сотрудничал с известными городскими изданиями.
О причинах смерти краеведа пока не сообщается.