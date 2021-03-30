Скончался исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский

Краеведу было 85 лет.

Известный петербургский краевед, писатель Наум Синдаловский умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник», в которой регулярно выходили авторские колонки писателя.

Наум Синдаловский посвятил жизнь изучению истории и фольклора города на Неве. Он написал более 30 книг, а также два поэтических сборника. В качестве автора сотрудничал с известными городскими изданиями.

О причинах смерти краеведа пока не сообщается.