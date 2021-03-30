Австралия перевернула с ног на голову свой суверенитет из-за Крыма

Страна слепо повторяет санкционную политику Соединенных Штатов и Евросоюза, уверен политолог.

До недавнего времени россиянам, желающим провести отдых в Крыму, приходилось переправляться через Керченский пролив на пароме или делать огромный «крюк» через Ростов-на-Дону и Мариуполь. 15 мая 2018 года было открыто движение по Крымскому мосту: президент Владимир Путин первым проехал 19-километровую дистанцию за рулем КамАЗа.

С того момента лидеры западных стран не раз высказывали недовольство по поводу этого «исторического» проекта. Запуск автомобильного движения осуждали в Брюсселе и Вашингтоне, французы стыдились присутствия сограждан на церемонии открытия, а бывшие секретари Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины грозились разбомбить мост противокорабельными ракетами.

С новыми претензиями к России из-за переправы выступили Австралия и Канада. Последняя в понедельник, 29 марта, ввела против четырех российских компаний и двух предпринимателей, приложивших руку к строительству Крымского моста, экономические санкции.

Под удар попали глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин, гендиректор оператора ж/д сообщения «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также ФГУП «Крымская железная дорога», АО «Ленпромтранспроект», «Крымская первая страховая компания» и АО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Спустя сутки точно такой же санкционный список опубликовала Австралия. В министерстве иностранных дел страны строительство и открытие моста наделили двойными смыслами:

«Керченский мост — это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. В силу своей деятельности перечисленные юридические лица являются соучастниками попыток узаконить незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поддержать сепаратистскую деятельность на востоке Украины».

В австралийском МИД подчеркнули, что новые санкции согласованы с Канадой, а также руководствами Европейского союза (ЕС) и Великобритании. На этом Канберра останавливаться на собирается: в официальном заявлении также содержится предупреждение, что страна будет продолжать «оказывать давление» на физические и юридические лица из России.

Суверенной страной назвать Австралию можно с большой натяжкой, полагает директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. Жители острова Пуэрто-Рико, к примеру, недавно проголосовали за присоединение к США в качестве 51-го штата. Австралийцам следует сделать то же самое, ведь Канберра слепо следует политическому вектору Вашингтона, выдвигая необоснованные претензии в адрес России.

«Австралия — это один из американских штатов, как и Канада. Оба этих государства не имеют собственной суверенной политики, а все их решения являются продолжением воли Вашингтона, Государственного департамента США и других госструктур. Подобные новости уже стали рутиной, которая не имеет в себе политического содержания. Важно ли руководствам "Мостотреста" или "Управления строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" посетить Австралию с "рабочим визитом"? Думаю, вопрос не нуждается в ответе», — объяснил политолог.

Справка ПС

В документе МИД Австралии также сказано, что страна снимает санкции с бывшего главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко по причине его смерти. Он погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Австралия ввела свои первые санкции против Москвы еще в 2014 году, когда Крым вошел в состав России. Глава австралийского МИД в то время Джули Бишоп заявляла, что подобной политикой РФ «угрожает суверенитету Украины».