Мишустин продлил договор о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло
Договор о стабилизации цен на сахарный песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соответствующее постановление.
«Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — поясняется в документе.
Срок действия заключенных соглашений до продления истекал 1 апреля, что повлекло бы удорожание этих продуктов.
Продление соглашения о стабилизации цен — одна из мер по снижению стоимости продовольствия, комплекс которых разработало Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина.
Так, были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Кроме того, под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова была сформирована межведомственная рабочая группа для быстрого решения подобных задач.
Ранее, Минсельхоз сообщил о позитивном прогнозе на урожай и исключил резкое необоснованное повышение цен на продукты.