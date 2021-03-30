Договор о стабилизации цен на сахарный песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября.

Договор о стабилизации цен на сахарный песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соответствующее постановление.

«Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — поясняется в документе.

Срок действия заключенных соглашений до продления истекал 1 апреля, что повлекло бы удорожание этих продуктов.

Продление соглашения о стабилизации цен — одна из мер по снижению стоимости продовольствия, комплекс которых разработало Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина.

Так, были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Кроме того, под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова была сформирована межведомственная рабочая группа для быстрого решения подобных задач.

Ранее, Минсельхоз сообщил о позитивном прогнозе на урожай и исключил резкое необоснованное повышение цен на продукты.