Российские работодатели объяснили, почему не хотят брать молодежь на работу

По их мнению, молодые люди до 24 лет безответственны и недисциплинированны.

Не желающие брать на работу молодых людей в возрасте до 24 лет работодатели объясняют это личными качествами молодежи. По их мнению, такие кандидаты безответственны и недисциплинированны. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Выяснилось, что семь из 10 работодателей считают, что молодежь 18–24 лет отличается безответственным отношением к работе. 56% представителей компаний указывают проблемы с дисциплиной, а еще 45% опрошенных отметили слишком высокие зарплатные ожидания молодых соискателей.

Также 37% участников исследования указали, что молодых специалистов не дает брать на работу отсутствие опыта, еще 33% заявили о недостатке рабочих навыков. Кроме того, 30% компаний убеждены, что молодежь не умеет принимать критику.

Примерно четверть респондентов не взяли бы на работу молодых людей из-за неумения справляться со стрессом, а каждый пятый работодатель указал на зависимость молодежи от гаджетов.

Лишь около 13% опрошенных готовы рассматривать молодежь, отметив их ум и креативность, умение быстро приспосабливаться и невысокие ожидания по заработной плате. Кроме того, преимуществом молодых людей работодатели назвали желание и способность учиться, а также энергичность, целеустремленность и отсутствие детей.

В опросе приняли участие более 1000 представителей российских компаний из всех регионов страны.