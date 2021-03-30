11:15 30 Марта 2021Политика
Песков заявил о хороших отношениях между РФ, Арменией и Азербайджаном
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков — рассказал, что Россия, Армения и Азербайджан поддерживают хорошие отношения друг с другом.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков — рассказал, что Россия, Армения и Азербайджан поддерживают хорошие отношения друг с другом.
Дмитрий Песков заявил, что государства должны не забывать личную роль Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в ноябре прошлого года подписали совместное заявление об условиях мира в Карабахе.