Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков — рассказал, что Россия, Армения и Азербайджан поддерживают хорошие отношения друг с другом.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков — рассказал, что Россия, Армения и Азербайджан поддерживают хорошие отношения друг с другом.

Дмитрий Песков заявил, что государства должны не забывать личную роль Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в ноябре прошлого года подписали совместное заявление об условиях мира в Карабахе.