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11:15   30 Марта 2021
Политика

Песков заявил о хороших отношениях между РФ, Арменией и Азербайджаном

Песков заявил о хороших отношениях между РФ, Арменией и Азербайджаном

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков — рассказал, что Россия, Армения и Азербайджан поддерживают хорошие отношения друг с другом.

Дмитрий Песков заявил, что государства должны не забывать личную роль Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в ноябре прошлого года подписали совместное заявление об условиях мира в Карабахе.

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