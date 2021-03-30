Жозеп Боррель указал на сближение РФ и Китая для "противостояния" Западу

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия и Китай идут на сближение для противостояния "западному миру". Об этом политик написал в блоге.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия и Китай идут на сближение для противостояния "западному миру". Об этом политик написал в блоге.

По мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Боррель вспомнил недавнюю встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И. На ней стороны заявили о желании укрепить свою техническую независимость от западных стран. Кроме того, по словам испанского политика, дипломаты призвали не вмешиваться в дела России и КНР. Глава дипломатии ЕС проанализировал, что движет двумя государствами.

"Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество", — считает Жозеп Боррель.

Председатель Европарламента убежден, что энергетика стала одним из ключевых аспектов отношений РФ и КНР. Так, последней нужны нефть и газ, которые она импортирует из России.