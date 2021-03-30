Учительница из Петербурга стала фигурантом уголовного дела за участие в ИГ

Петербурженка объявлена в розыск. Женщина примкнула к боевикам в САР и исповедует радикальные формы ислама.

Петербурженка объявлена в розыск. Женщина примкнула к боевикам в САР и исповедует радикальные формы ислама.

Бывшая гражданка РФ Динара Скородумова подозревается в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. К участию в запрещенной организации женщину привлек ее муж — уроженец Дагестана и боевик Курбан Гарафов.

По данным ведомства, Скородумова имеет высшее образование, она училась в одном из престижных вузов России. Во время обучения стажировалась за границей, знает в совершенстве несколько иностранных языков. После обучения девушка устроилась на работу в юридическую фирму в Санкт-Петербурге. Потом познакомилась с выходцем из Республики Дагестан и родила ему дочь.

Семья переехала жить в Турцию. Ее муж выехал на территорию САР, где воевал на стороне террористов. Он был убит. Вдова решила переехать в САР с ребенком, где связала свою жизнь с членом террористической организации и стала ее участником. Полиция объявила в розыск преступницу. Ее заочно арестовал суд.