Верховный суд признал недействительным принятый в Хакасии бюджет

Иск подавала прокуратура республики.

Верховный суд Хакасии признал недействующим региональный закон о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Иск подавала прокуратора региона.

В рамках надзорных мероприятий ведомство установило, что принятый закон противоречит федеральному законодательству. В связи с этим прокуратура вынесла протест. Впрочем, 27 января депутаты отклонили его на сессии Верховного совета республики.

«В нарушение Бюджетного кодекса РФ установлено превышение дефицита республиканского бюджета и верхнего предела государственного долга республики», — заявили в надзорном ведомстве.

Верховный суд Хакасии удовлетворил административный иск прокуратуры накануне, 29 марта. Его решение в законную силу не вступило.

В феврале 2020 года хакасские парламентарии приняли во втором и окончательном чтении закон о бюджете региона на 2021 год. Доходная часть составит 37,968 млрд рублей, расходная — 42,548 млрд, дефицит — 4,58 млрд. (10,7% от расходов).