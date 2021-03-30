ФАН и Медиагруппа "Патриот" в прямом эфире обсудят актуальные проблемы в сфере ЖКХ

Медиагруппа "Патриот" совместно с Федеральным агентством новостей 30 марта проведет прямой эфир на тему "ЖКХ— сегодня. Где таится обман и как не переплачивать за коммуналку".

Медиагруппа "Патриот" совместно с Федеральным агентством новостей 30 марта проведет прямой эфир на тему "ЖКХ— сегодня. Где таится обман и как не переплачивать за коммуналку".

В прямом эфире эксперты из коммунальных служб, экономисты, политологи, социологи и предприниматели обсудят наиболее важные проблемы, которые в последнее время появились в сфере ЖКХ по всей стране. Кроме того, россиянам расскажут, как не переплачивать за коммунальные платежи.

В мероприятии примут участие предприниматели, сотрудники управляющих компаний, специалисты коммунальных служб, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты. Прямой эфир состоится 30 марта в 12:00.

Поводом для проведения пресс-конференции стало то, что жители РФ начали активно выказывать недовольство услугой проверки водосчетчиков. По их мнению, она является чересчур дорогой и навязанной.

При этом пользователи интернета отмечают, что организации, которые занимаются проверкой водного оборудования, одновременно повысили цены на проведение услуги. Кроме того, россияне также выражают недовольство рейдерскими захватами новых домов, переплатами за тепло и использование лифтов, сообщает ФАН.