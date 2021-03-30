Песков рассчитывает, что Путин станет ориентиром для россиян в вопросе вакцинации

Лидер РФ Владимир Путин может стать примером для граждан, еще не привившихся от коронавируса. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидер РФ Владимир Путин может стать примером для граждан, еще не привившихся от коронавируса. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин привился от новой коронавирусной инфекции в марте. Процедура прошла без журналистов. Не уточняется, каким именно препаратом привили президента РФ. Тем не менее его пример побудит граждан активнее принимать участие в прививочной кампании, убежден Дмитрий Песков.

"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Некоторые россияне не торопятся делать прививку, так как относятся к такой процедуре с подозрением, отметил Песков. В связи с этим необходимо активнее вести разъяснительную кампанию, объясняя гражданам все особенности вакцинации.