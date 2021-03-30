Петербуржцы обнаружили тело женщины на козырьке многоквартирного дома

Жители Красногвардейского района Петербурга заметили на козырьке многоэтажного дома труп. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Жители Красногвардейского района Петербурга заметили на козырьке многоэтажного дома труп. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Жители Индустриального проспекта сообщили в полицию, что на козырьке многоэтажного дома лежит тело женщины.

Трагедия произошла в ночь на вторник, 30 марта. По предварительным данным, погибшая упала с высоты пятого этажа, удар о козырек оказался критическим. Оперативные службы выехали на место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Упавший с 25-го этажа новочебоксарский школьник "родился в рубашке", сообщает сайт 360tv.ru. Ребенок получил травмы, но остался жив.