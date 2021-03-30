Юристы Пригожина заставят Милова ответить за клевету и оскорбления

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин больше не выдвигает исковых требований к блогеру Алексею Навальному. Ответственность по делу о защите чести будет нести Владимир Милов.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин больше не выдвигает исковых требований к блогеру Алексею Навальному. Ответственность по делу о защите чести будет нести Владимир Милов.

Во вторник, 30 марта, состоится заседание по иску бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и Владимиру Милову за оскорбительные высказывания, не соответствующие действительности, которые распространили на YouTube-канале "Навальный Live". Представитель осужденного блогера Алексея Навального ранее неоднократно сообщал, что его клиент не имеет никакого отношения к указанному каналу.

По мнению Пригожина, в сложившейся ситуации полная ответственность за распространение порочащих сведений должна возлагаться на непосредственного автора видеоролика Владимира Милова. Предприниматель принял решение отказаться от заявленных исковых требований к Навальному как владельцу "Навальный Live".

Так как блогер незнаком с владельцем или модератором данного YouTube-канала юридическая служба компании "Конкорд" намерена привлечь к ответственности тех, кто использует его имя в корыстных целях.

"Кто является владельцем канала "Навальный Live", будут разбираться правоохранительные органы. Не исключено, что контролируют Навального и занимаются ютуб-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын", – публикует комментарий Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Сторонник блогера Милов в конце февраля в очередной раз не явился на судебное заседание на базе Черемушкинского районного суда по иску Пригожина.

В начале марта Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск петербургского предпринимателя к блогеру Алексею Навальному.