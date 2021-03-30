Жена экс-мэра Томска Кляйна созналась в том, что ударила полицейского

Супруга бывшего мэра Томска Галина Кляйн дала на суде признательные показания о нападении на сотрудника полиции. Инцидент произошел во время обыска.

Супруга бывшего мэра Томска Галина Кляйн дала на суде признательные показания о нападении на сотрудника полиции. Инцидент произошел во время обыска.

Уголовное дело о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов было возбуждено в отношении фигурантки в ноябре прошлого года. Тогда в квартире бывшего мэра проходил обыск в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий.

"Подсудимая заявила, что вину в инкриминируемом преступлении она признает", — рассказал представитель Кировского районного суда города Томска.

Галина Кляйн бросилась спасать деньги мужа, когда к ней с обыском пришли правоохранители, сообщало "Царьград ТВ". Она скинула своему водителю подушку, в которой находились номера счетов на общую сумму, превышающую 2 миллиарда рублей.

Напомним, Ивана Кляйна задержали 13 ноября во время утреннего совещания. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Бывший чиновник свою вину не признал, передавал ФАН.