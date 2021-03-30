Башар Асад получил отрицательный тест на коронавирус

Президент САР Башар Асад сделал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом говорится в сообщении канцелярии лидера республики.

Президент САР Башар Асад сделал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом говорится в сообщении канцелярии лидера республики.

Представители ведомства отметили, что президент и его жена Асма Асад возвращаются к работе после периода изоляции. О заражении супругов коронавирусом стало известно 8 марта.

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад на прошлой неделе заявил, что президент и первая леди продолжали работать во время домашнего карантина. По словам дипломата, они перенесли заболевание в легкой форме.

Елисейский дворец ранее сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон вылечился от COVID-19.