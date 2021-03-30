Песков рассказал, зачем Владимир Путин смотрит иностранные телеканалы

Президент России Владимир Путин старается поддерживать хороший уровень владения английским и немецким языками, поэтому смотрит иностранные каналы.

Президент России Владимир Путин старается поддерживать хороший уровень владения английским и немецким языками, поэтому смотрит иностранные каналы.

Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты". Он отметил, что российский лидер, помимо просмотра зарубежных каналов, не пренебрегает занятиями английским языком.

"Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском. Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", — поделился Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин любит читать. В основном президент РФ предпочитает историческую литературу и мемуары.