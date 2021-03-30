Похищение и убийство 23-летней давности раскрыли в Ленобласти. Сейчас 60-летний подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Похищение и убийство 23-летней давности раскрыли в Ленобласти. Сейчас 60-летний подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Бокситогорского района, который совершил преступление 23 года назад. По данным следствия, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу на втором километре дороги Сухая Нива — Михалево. Подозреваемым оказался 60-летний мужчина.

Выяснилось, что в сентябре 1997 года на железнодорожном вокзале станции Ефимовский обвиняемый стал нецензурно выражаться при людях. Мужчина с сыном сделал замечание дебоширу, в ответ он отреагировал агрессивно и стал избивать оппонента. После чего фигурант вместе с соучастниками затащил обидчика в багажник и увез в лес. Там преступник убил жертву. Виновный задержан. Следствие собирает все необходимые доказательства. Устанавливаются причины и обстоятельства преступления.