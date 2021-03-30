Англо-шведская вакцина AstraZeneca получила новое название Vaxzevria

Вакцина англо-шведского производства AstraZeneca с 25 марта получила новое название. Теперь препарат называется Vaxzevria.

Вакцина англо-шведского производства AstraZeneca с 25 марта получила новое название. Теперь препарат называется Vaxzevria.

Производитель сообщил, что переименование препарата не повлечет других изменений. Переименование произошло на фоне шквала отказов от вакцины AstraZeneca, причиной которых стали сообщения об осложнениях после вакцинации препаратом.

В Австрии человек умер после вакцинации, причиной стали множественные тромбы. Еще один пациент госпитализирован с диагнозом тромбоэмболия легочной артерии. Такая информация стала поступать из европейских государств, где применялся этот препарат. Несколько стран в качестве меры предосторожности приостановили вакцинацию с использованием AstraZeneca.

Специалисты ЕМА утверждают, что вакцина не связана с тромбообразованием, AstraZeneca считается безопасной и эффективной. Ученые продолжат изучение побочных эффектов и внесут новые данные в базу информации о вакцине.