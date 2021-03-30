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10:11   30 Марта 2021
Происшествия

Мать с тремя детьми попала в смертельное ДТП под Новосибирском

Мать с тремя детьми попала в смертельное ДТП под Новосибирском

Авария произошла накануне в Татарском районе. Погибла женщина-водитель, сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД по региону.

В момент происшествия в салоне машины Nissan Tiida находились трое детей, за рулем сидела 37-летняя женщина. На 952-м километре трассы она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком MAN.

Сибирячка скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Ее несовершеннолетних детей доставили в больницу. По факту аварии правоохранители назначили проверку. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства смертельного инцидента.

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