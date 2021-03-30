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10:04   30 Марта 2021
Политика

Представитель Кремля рассказал о друзьях Владимира Путина

Представитель Кремля рассказал о друзьях Владимира Путина

Президент России Владимир Путин ближе всех из мировых лидеров общался с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин ни с кем не поддерживал таких близких отношений, как с Берлускони и Шредером.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что есть мировые политики, с которыми Путин провел "многие-многие часы".

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#путин #песков #друзья

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