10:04 30 Марта 2021Политика
Представитель Кремля рассказал о друзьях Владимира Путина
Президент России Владимир Путин ближе всех из мировых лидеров общался с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.
Президент России Владимир Путин ближе всех из мировых лидеров общался с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.
Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин ни с кем не поддерживал таких близких отношений, как с Берлускони и Шредером.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что есть мировые политики, с которыми Путин провел "многие-многие часы".