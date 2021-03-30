Песков рассказал о дружбе Путина с Берлускони и Шредером

Президент РФ Владимир Путин ни с кем из политиков не поддерживает таких тесных отношений, какие были с премьером Италии Сильвио Берлускони и канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Президент РФ Владимир Путин ни с кем из политиков не поддерживает таких тесных отношений, какие были с премьером Италии Сильвио Берлускони и канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента в интервью газете "Аргументы и факты". Журналист поинтересовался у Пескова, с кем из действующих политиков Путину комфортно общаться.

По словам Дмитрия Пескова, Путин проводил с Берлускони и Шредером дружеские встречи в различных форматах. Из действующих политиков у главы РФ ни с кем подобного общения не было.