Дмитрий Песков назвал Навального человеком с нетипичным мировоззрением

Блогер Алексей Навальный является человеком с нетипичным мировоззрением, но это не означает свободу от ответственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блогер Алексей Навальный является человеком с нетипичным мировоззрением, но это не означает свободу от ответственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Навальный, как любой гражданин РФ, несет ответственность за свои деяния в соответствии с законодательством.

"Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" — передает слова Пескова газета "Аргументы и факты".

Симоновский районный суд города Москвы 2 февраля постановил заменить Навальному условный срок на реальный. По информации ФСИН России, это связано с многократными нарушениями условий наказания по делу "Ив Роше".