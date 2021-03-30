Политический шпагат. Сможет ли Болгария сохранить отношения с РФ и НАТО после выборов

Политобозреватель Петар Чолаков рассказал о четырех сценариях развития российско-болгарских отношений после парламентских выборов 4 апреля.

Болгария готовится провести масштабные парламентские выборы. Голосование за депутатов Народного собрания 45-го созыва состоится уже 4 апреля. О том, как может измениться политический курс Софии после переизбрания правящей верхушки, рассказал политолог Петар Чолаков в интервью крупнейшему болгарскому изданию «Факти».

Эксперт привел четыре сценария дальнейшего развития отношений республики с Россией, в зависимости от того, какая партия заберет большинство мандатов: ГЕРБ, БСП, «Есть такой народ» или «Демократичная Болгария».

ГЕРБ

Правящая в данный момент в Болгарии партия «Граждане за европейское развитие Болгарии», в случае победы, не изменит своей идеологии, считает Чолаков. По его словам, государство Балканского полуострова продолжит «тренировать шпагат», опираясь на Европу, но при этом поддерживая деловые отношения с Россией.

«С начала 2019 года Вашингтон усилил свое дипломатическое давление [на Болгарию — прим. ред.], чтобы заставить Софию выполнять свои обязательства перед НАТО. С тех пор Бойко Борисов стал периодически ловить для Альянса "русских шпионов". Однако в то же время его правительство не сделало ничего, чтобы обуздать коррупцию и российское влияние в судебной системе», — отмечает эксперт.

БСП

А вот «Болгарская социалистическая партия», по мнению политолога, захочет подружить Софию с Москвой. Отмена антироссийских санкций Евросоюза, возобновление строительства атомной станции в Белене и поддержание газопроводных проектов — все это станет реальным, если кресло премьер-министра займет председатель БСП Корнелия Нинова, заявляет эксперт. И предупреждает, что для Болгарии такой политический курс грозит разладом в отношениях с Вашингтоном.

«Есть такой народ»

Партия «Есть такой народ» для спикера — темная лошадка. Он признается, что не может предсказать политический курс Болгарии в случае победы на выборах шоумена Слави Трифонова, поскольку в своих выступлениях он не говорит о России напрямую. Политолог предположил, что звезда болгарской эстрады и его однопартийцы пойдут по той же траектории, что и парламентарии из ГЕРБ.

«Если шоу должно будет продолжаться любой ценой, возможно, будут предприняты попытки сохранить подобие баланса во внешней политике, но, скорее всего, Трифонов станет первой жертвой жажды популярности и политической неопытности», — резюмирует Чолаков.

«Демократичная Болгария»

Самая непопулярная (по данным аналитического агентства «Маркет ЛИНКС») в государстве партия «Демократическая Болгария» смотрит в сторону России враждебнее всего, заявляет эксперт. По его словам, София в случае победы «демократов» будет стремиться минимизировать контакты с Москвой и с головой уйдет в отношения с НАТО.

Политолог сделал вывод, что кризиса в отношениях Болгарии и России не предвидится. По его прогнозам, велика вероятность того, что София продолжит балансировать, угождая НАТО и параллельно поддерживая совместные проекты с Москвой.

Болгарские читатели, комментируя слова Чолакова, в большинстве своем высказались за то, чтобы держаться поближе к России.

«Единственно правильный путь Болгарии — с Россией!» — призвала пользователь Майна.

«Болгария прежде всего должна привести себя в порядок. А с союзниками все понятно, нужно выбирать Россию. Во-первых, она близко, а во-вторых — вы не думали, что США наплевать на Болгарию?» — поддержал ее Sieg.

«А почему бы нам не вести дела с Россией? Германия ведет, а мы нет! Почему? Санкции против России? Они не работают! Как раз наоборот — они объединяют россиян, и те поддерживают свое правительство!» — пишет Ешко.

«А вот были бы мы большой и сильной страной, сами бы строили свое будущее. Но мы, к сожалению, вынуждены выбирать, за кого прятаться и кому кланяться. До каких пор?» — возмутился пользователь Димов.

Ранее российский политолог Александр Вавилов рассказал, что в Болгария пытается продемонстрировать РФ свою независимость и силу, обвиняя российских дипломатов в шпионаже и высылая их из страны.