Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:48   30 Марта 2021
Политика

Дмитрий Песков пока не будет делать прививку от коронавируса

Дмитрий Песков пока не будет делать прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил пока не прививаться от коронавируса, сославшись на достаточно высокое количество антител.

Об этом представитель Кремля рассказал в интервью газете "Аргументы и факты". Он заявил, что по результатам анализа у него обнаружилось большое количество антител.

"Среди врачей нет единой точки зрения насчет того, надо ли вакцинироваться переболевшим. Кто-то считает, что нужно, кто-то — нет. Поэтому, пока нет единого квалифицированного мнения и пока у меня есть антитела, прививаться не буду", — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в администрации президента многие сотрудники решили сделать прививку от COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#песков #прививка #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров