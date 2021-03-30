Дмитрий Песков пока не будет делать прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил пока не прививаться от коронавируса, сославшись на достаточно высокое количество антител.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил пока не прививаться от коронавируса, сославшись на достаточно высокое количество антител.

Об этом представитель Кремля рассказал в интервью газете "Аргументы и факты". Он заявил, что по результатам анализа у него обнаружилось большое количество антител.

"Среди врачей нет единой точки зрения насчет того, надо ли вакцинироваться переболевшим. Кто-то считает, что нужно, кто-то — нет. Поэтому, пока нет единого квалифицированного мнения и пока у меня есть антитела, прививаться не буду", — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в администрации президента многие сотрудники решили сделать прививку от COVID-19.