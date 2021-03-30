Российские компании попали под австралийские санкции из-за Крымского моста

МИД Австралии ввел санкции против одного физлица и четырех российских компаний. Информацию об этом сообщили в австралийском дипведомстве.

МИД Австралии ввел санкции против одного физлица и четырех российских компаний. Информацию об этом сообщили в австралийском дипведомстве.

Санкции, введенные австралийскими властями, связаны со строительством Крымского моста.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив", — говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн.

Пейн также добавила, что решение о введении санкций было принято в координации с Канадой. В МИД отметили, что в настоящее время в австралийских санкционных листках по Украине находятся 168 физических лиц и 52 юридических лица.