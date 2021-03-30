Японская компания Shoei Kisen расследует ЧП с судном Ever Given в Суэцком канале

Проверка после ЧП организована в Суэцком канале. Ей занимается компания Shoei Kisen, владеющая судном Ever Given.

Проверка после ЧП организована в Суэцком канале. Ей занимается компания Shoei Kisen, владеющая судном Ever Given.

Японская компания Shoei Kisen собирается выяснить, почему принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и перегородил путь другим судам. Представитель компании поблагодарил всех участников спецоперации и пообещал выяснить обстоятельства случившегося.

ЧП произошло 23 марта. Следовавшее из Китая в Роттердам судно Ever Given село на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыло движение по маршруту. В понедельник экстренные службы смогли освободить его.

Суэцкий канал является одним из самых загруженных морских торговых путей в мире. Он позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Блокировка пути обходилась мировой экономике примерно в 10 млрд долларов в день.