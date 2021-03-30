Минздрав Татарстана обновил данные о количестве пострадавших при хлопке газа

Число пострадавших при взрыве газа в Зеленодольске увеличилось до шести. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Число пострадавших при взрыве газа в Зеленодольске увеличилось до шести. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Несколько квартир оказались разрушены в результате хлопка в Зеленодольске, сообщили в МЧС. По данным ведомства, погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Медики госпитализировали четырех женщин и мужчину. Одного пострадавшего оставили на амбулаторном лечении.

Спасатели обследовали дом и завалы и больше не обнаружили людей. По данным МЧС, несущие конструкции не получили повреждений, поэтому опасности дальнейшего разрушения строения нет. Согласно предварительной версии, в доме 1974 года произошла утечка газа, и случился взрыв. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура начала проверку.