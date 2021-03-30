Женщина и двое детей погибли в загоревшемся доме в Прикамье

Халатное обращение с газовым оборудованием могло привести к возникновению пожара, жертвами которого стали три человека,

Халатное обращение с газовым оборудованием могло привести к возникновению пожара, жертвами которого стали три человека,

ЧП произошло в Бардымском районе Пермского края. Там разгорелся пожар, среди погибших числятся двое из которых дети. По данным полиции, среди погибших оказались восьмилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Огонь разгорелся на территории частного дома на улице Челюскина. Площадь возгорания составила 212 квадратных метров. Правоохранители установили, что инцидент произошел в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Для тушения огня были привлечены 32 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.