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9:22   30 Марта 2021
Происшествия

Женщина и двое детей погибли в загоревшемся доме в Прикамье

Женщина и двое детей погибли в загоревшемся доме в Прикамье

Халатное обращение с газовым оборудованием могло привести к возникновению пожара, жертвами которого стали три человека,

ЧП произошло в Бардымском районе Пермского края. Там разгорелся пожар, среди погибших числятся двое из которых дети. По данным полиции, среди погибших оказались восьмилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Огонь разгорелся на территории частного дома на улице Челюскина. Площадь возгорания составила 212 квадратных метров. Правоохранители установили, что инцидент произошел в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Для тушения огня были привлечены 32 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

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#пожар #пожарные #прикамье

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