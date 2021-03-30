Песков назвал единственный способ побороть коронавирус в России

Пандемию коронавируса в России можно побороть только массовой вакцинацией от заболевания. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пандемию коронавируса в России можно побороть только массовой вакцинацией от заболевания. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Многие россияне пока с подозрением относятся к иммунизации. Медикам стоит лучше информировать граждан о необходимости вакцинации от коронавируса, тогда число привитых будет постепенно расти, приводит слова Пескова газета "Аргументы и факты".

Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" одобрили порядка 57 стран мира. Эта российская разработка стала первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции.