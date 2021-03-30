Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:07   30 Марта 2021
Общество

Песков назвал единственный способ побороть коронавирус в России

Песков назвал единственный способ побороть коронавирус в России

Пандемию коронавируса в России можно побороть только массовой вакцинацией от заболевания. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Многие россияне пока с подозрением относятся к иммунизации. Медикам стоит лучше информировать граждан о необходимости вакцинации от коронавируса, тогда число привитых будет постепенно расти, приводит слова Пескова газета "Аргументы и факты".

Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" одобрили порядка 57 стран мира. Эта российская разработка стала первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #песков #вакцинация #коронавирус #иммунизация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров