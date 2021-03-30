Песков прокомментировал отношения РФ и ЕС

Отношения Москвы и Брюсселя на сегодняшний день складываются в негативном ключе, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отношения Москвы и Брюсселя на сегодняшний день складываются в негативном ключе, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В интервью "Аргументы и Факты" он подчеркнул, что российская сторона не теряет надежды на возобновления адекватного партнерства с европейскими коллегами. По его словам, диалог с ЕС продолжается.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с рабочим визитом в Китае, заявил, что Брюссель "уничтожил" отношения с Россией своими действиями. Только путем устранения "аномалий" со своей стороны Европа может рассчитывать на возобновление сотрудничества, подчеркнул глава МИД РФ.