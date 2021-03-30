Инженер Кирилловых назвал российский экраноплан "Лунь" мощнейшим оружием века

Мощнейшим оружием XXI века считается единственный в мире российский боевой экраноплан "Лунь". Так считает главный конструктор экраноплана-ракетоносца Владимир Кирилловых.

Мощнейшим оружием XXI века считается единственный в мире российский боевой экраноплан "Лунь". Так считает главный конструктор экраноплана-ракетоносца Владимир Кирилловых.

Он отметил, что боевые возможности экраноплана высоко оценили специалисты. По словам конструктора, "Лунь" справлялся с любыми целями по борьбе с надводными силами предполагаемого противника. Кроме того, аппарат мог противодействовать авиационным соединениям.

"Экраноплан "Лунь" еще является оружием XXI века, такого ни у кого нет. Шесть ракет "Москит" в сочетании с его скоростью — это очень мощное оружие", — приводит слова инженера ТАСС.

Единственный экземпляр экраноплана "Лунь" был создан в 1983–1990 годах в рамках проекта 903. Он был оснащен тремя сдвоенными пусковыми установками противокорабельных ракет "Москит" и развивал скорость до 500 км/ч. Сейчас "Лунь" находится в парке "Патриот" в Дербенте.